В Подмосковье могут ограничить проведение свадеб и юбилеев из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству рассмотреть рекомендацию по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других подобных торжеств.

Об этом он заявил на заседании местного кабмина, которое транслировал телеканал "360". Губернатор отметил, что такие мероприятия не заканчиваются хорошо с точки зрения распространения коронавируса.

"Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать, их проведение", – сказал Воробьев.

Ранее стало известно, что в Подмосковье закроют музеи и выставки, а также запретят проведение массовых мероприятий. Данные ограничения вступят в силу с 21 октября. Это же касается и проведения спортивных мероприятий, во время которых доступ на трибуны будет снова закрыт.

До этого было принято решение о переводе некоторых школ в Московской области на дистанционное обучение. Речь идет об образовательных учреждениях, в которых наблюдается негативная ситуация с коронавирусом. Сообщалось, что на тот момент в Подмосковье не работали шесть школ и два детских сада.

Кроме того, на 42 автовокзалах в регионе ввели температурный контроль для пассажиров. За вечер 17 октября были выявлены 40 граждан с повышенной температурой.