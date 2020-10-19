В Подмосковье могут ограничить проведение свадеб и юбилеев из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству рассмотреть рекомендацию по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других подобных торжеств.
Об этом он заявил на заседании местного кабмина, которое транслировал телеканал "360". Губернатор отметил, что такие мероприятия не заканчиваются хорошо с точки зрения распространения коронавируса.
"Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать, их проведение", – сказал Воробьев.
Ранее стало известно, что в Подмосковье закроют музеи и выставки, а также запретят проведение массовых мероприятий. Данные ограничения вступят в силу с 21 октября. Это же касается и проведения спортивных мероприятий, во время которых доступ на трибуны будет снова закрыт.
До этого было принято решение о переводе некоторых школ в Московской области на дистанционное обучение. Речь идет об образовательных учреждениях, в которых наблюдается негативная ситуация с коронавирусом. Сообщалось, что на тот момент в Подмосковье не работали шесть школ и два детских сада.
Кроме того, на 42 автовокзалах в регионе ввели температурный контроль для пассажиров. За вечер 17 октября были выявлены 40 граждан с повышенной температурой.
В Подмосковье запретили ночные развлекательные мероприятия
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