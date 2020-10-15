В Подмосковье приостановили деятельность клубов и караоке в ночное время

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Деятельность клубов и караоке в ночное время приостановят с 17 октября в Московской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Воробьев.

Сообщается, что с 00:00 до 08:00 граждане не смогут посещать здания, строения и сооружения, в которых оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

"Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия", – исходит из текста постановления.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье не планируют снова вводить систему электронных пропусков. Он отметил, что в Московской области госпитализировали 7,8 тысячи пациентов с коронавирусом.