В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет увеличено количество коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Подмосковья отметил, что их число к 1 ноября увеличится до 15 тысяч.

"Мы приняли беспрецедентное решение по разворачиванию коек. <...> Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас в разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, кто нуждается в помощи. Мы идем темпом по созданию коек на уровне около 15 тысяч к 1 ноября", – высказался Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Ранее сообщалось, что рост новых случаев коронавируса не повлияет на работу поликлиник региона. Жители смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.

Воробьев также сообщал, что число госпитализаций растет, поэтому главная задача – сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных. Для этого необходимо отказаться от поездок в общественном транспорте или пользоваться им только в случае крайней необходимости.

