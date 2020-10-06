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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал отложить празднования свадеб и юбилеев, чтобы избежать введения новых мер по борьбе с COVID-19.

"Нужно максимально находиться даже не в абсолютной изоляции, а беречь себя: не контактировать, не праздновать юбилеи, дни рождения, свадьбы. Это очень приятно, но точно не сейчас", – сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Также губернатор Московской области подчеркнул, что работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.

Воробьев напомнил, что людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.

По его словам, в парке "Патриот" вновь откроется временный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

"Мы сегодня открываем первые 220 коек, есть такая возможность. Дальше, каждые следующие пять дней, будем открывать по 400 коек. Всего 1 400 коек мы здесь предусмотрели", – сказал он.

Воробьев подчеркнул, что речь идет о приеме пациентов Московской области прежде всего.

Как рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в России вторая волна COVID-19 будет интенсивнее первой, однако система здравоохранения к этому готова. Вирусолог выразил мнение, что интенсивность роста количества заболевших связана с осенним сезоном. Специалист отметил, что это период простуд и заболеваний верхних дыхательных путей.

Накануне Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

По словам главы города, данные госпитали, стационары и больницы Москвы укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом. Мэр столицы добавил, что в эти два госпиталя будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. Он обратил внимание, что весной в Москве создали целый ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям.

