Фото: depositphotos/Kuzmichtudio
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал отложить празднования свадеб и юбилеев, чтобы избежать введения новых мер по борьбе с COVID-19.
"Нужно максимально находиться даже не в абсолютной изоляции, а беречь себя: не контактировать, не праздновать юбилеи, дни рождения, свадьбы. Это очень приятно, но точно не сейчас", – сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Также губернатор Московской области подчеркнул, что работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.
Воробьев напомнил, что людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.
По его словам, в парке "Патриот" вновь откроется временный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
"Мы сегодня открываем первые 220 коек, есть такая возможность. Дальше, каждые следующие пять дней, будем открывать по 400 коек. Всего 1 400 коек мы здесь предусмотрели", – сказал он.
Воробьев подчеркнул, что речь идет о приеме пациентов Московской области прежде всего.
Как рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в России вторая волна COVID-19 будет интенсивнее первой, однако система здравоохранения к этому готова. Вирусолог выразил мнение, что интенсивность роста количества заболевших связана с осенним сезоном. Специалист отметил, что это период простуд и заболеваний верхних дыхательных путей.
Накануне Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".
По словам главы города, данные госпитали, стационары и больницы Москвы укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом. Мэр столицы добавил, что в эти два госпиталя будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. Он обратил внимание, что весной в Москве создали целый ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям.
Роспотребнадзор пояснил, нужна ли самоизоляция после прививки от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: