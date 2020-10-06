Вторая волна COVID-19 в России будет более интенсивной – вирусолог

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В России вторая волна COVID-19 будет интенсивнее первой, однако система здравоохранения к этому готова, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина", – рассказал Альтштейн РИА Новости.

Вирусолог выразил мнение, что интенсивность роста количества заболевших связана с осенним сезоном. Специалист отметил, что это период простуд и заболеваний верхних дыхательных путей.

В России за последние сутки зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 3 282 (28,3%) человек. На Москву пришлось 4 082 случая, на Санкт-Петербург – 411, на Московскую область – 347.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 0%, Чеченской Республике – 0,2%, Чувашской Республике и Республике Татарстан – 0,3%.

При этом ситуация с COVID-19 ухудшается по всему миру. В частности, власти Нью-Йорка могут закрыть школы и детские сады с 7 октября. Мэр города Билл де Блазио объявил, что закроет все второстепенные предприятия в девяти районах мегаполиса. Однако одобрить план городских властей должен губернатор-республиканец Эндрю Куомо.