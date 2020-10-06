Власти Нью-Йорка могут закрыть школы и детские сады с 7 октября

10:30
Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что закроет все второстепенные предприятия, государственные и частные школы, а также детские сады в девяти районах мегаполиса. Об этом сообщает радиостанция NPR.
"Мне больно предлагать такой подход, но в некоторых частях нашего города – в Бруклине и Квинсе – у нас возникли чрезвычайные проблемы, которых мы не видели с весны", – отметил градоначальник.
Чрезвычайные меры могут быть введены со вторника, 7 октября. Однако одобрить план городских властей должен губернатор-республиканец Эндрю Куомо.
Если ограничения вступят в силу, то места с повышенным риском заражения, такие как рестораны и кафе, тренажерные залы и бассейны, также будут закрыты. В девяти районах Нью-Йорка будет приостановлено питание в помещениях и на открытом воздухе, при этом заведения смогут работать на доставку или самовывоз.
В семи районах города из девяти за последние две недели показатель положительных результатов тестов на коронавирус превысил 3%. Безопасный порог в 5% превышен сразу в двух из них и достиг 7% и 8%.
Ограничения на работу организаций, по словам де Блазио, могут быть сняты, если по прошествии двух недель показатель положительных результатов тестов упадет ниже 3%.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают возможность введения в стране режима самоизоляции, несмотря на рост числа новых случаев заражения COVID-19.
В Москве за последние сутки выявлено 4 082 новых случая коронавируса. Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. Несмотря на рост числа больных, такая тенденция соответствует мировой динамике.
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