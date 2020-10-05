Бары в Париже закроют из-за ухудшения санитарной ситуации

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В Париже вводят новые ограничения в связи с ухудшением санитарной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на префекта полиции французской столицы Дидье Лаллемена.

В частности, с 6 октября в городе закроют все бары. Рестораны могут оставаться открытыми, но при условии строгого соблюдения нового санитарного протокола, который представят в течение дня.

Ограничения продлятся как минимум до 19 октября. Закрыты должны быть игровые клубы и танцевальные залы. Музей, театры и кинотеатры будут открыты при соблюдении ими санитарных мер.

Кроме того, в Париже запрещена продажа алкоголя на вынос и употребление алкогольных напитков в общественных местах после 22:00.

Накануне Франция обновила антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19. За сутки коронавирус в стране выявили почти у 17 тысяч человек.

Зафиксированный показатель является рекордным суточным приростом после снятия ограничений в стране. Предыдущий рекорд после весенних цифр установили 24 сентября – тогда во Франции выявили 16 096 новых случаев COVID-19.

За последнюю неделю в медицинские учреждения Франции поступили более 4 тысяч пациентов с коронавирусом. 849 человек помещены в реанимацию. Количество летальных случаев в республике составляет суммарно 32 198. Большая часть смертей – около 21,5 тысячи – произошла в медучреждениях.

В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября. Самая тяжелая ситуация сформировалась в Испании, где не хватает медперсонала. Для борьбы с распространением инфекции было принято решение закрыть Мадрид и несколько ближайших к нему городов.

