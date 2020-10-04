Франция обновила антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

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За минувшие сутки коронавирус выявили почти у 17 тысяч человек, проживающих на территории Франции. Об этом сообщает государственное агентство Sante publique France.

"16 972 случая инфицирования зарегистрированы во Франции за последние 24 часа", – рассказали в местном министерстве здравоохранения.

Зафиксированный показатель является рекордным суточным приростом после снятия ограничений в стране. Предыдущий рекорд после весенних цифр установили 24 сентября – тогда во Франции выявили 16 096 новых случаев COVID-19.

По данным агентства Sante publique France, за последнюю неделю в медицинские учреждения Франции поступили более 4 тысяч пациентов с коронавирусом. 849 человек помещены в реанимацию.

Количество летальных случаев в республике составляет суммарно 32 198. Большая часть смертей – около 21,5 тысячи – произошла в медучреждениях.

Суточный рекорд прироста новых случаев коронавируса также установили в Великобритании. В стране выявили 12 872 зараженных. Резкий прирост власти объяснили тем, что в период с 24 сентября по 1 октября некоторые случаи не были учтены из-за технических неполадок.

В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября. Самая тяжелая ситуация сформировалась в Испании, где не хватает медперсонала. Для борьбы с распространением инфекции было принято решение закрыть Мадрид и несколько ближайших к нему городов.

