Коронавирус возвращается. В каких странах снова ввели ограничения

Москва 24 рассказала, какие страны уже ввели новые ограничения из-за COVID-19

С наступлением осени по всему миру постепенно растет число случаев коронавируса. Как сообщает телеканал Москва 24, уже 10 европейских стран официально объявили о начале второй волны пандемии.

Одной из первых к ограничениям перешла Чехия. Цены в местных ресторанах резко упали, туристические улицы пустуют. Из-за антирекордов по новым случаям COVID-19 в городах страны закрываются бары – некоторые из-за разорения уже не смогут открыться заново.

Наиболее строгие меры по сдерживанию инфекции пытаются реализовать в Израиле. Здесь на две недели ввели общенациональный карантин по COVID-19. Уже сейчас в стране работают только жизненно необходимые предприятия.

"Людей практически на улице нет. Детвора, молодежь... Собаки. Карантина не боимся, но не сильно хотим", – рассказал житель города Хадера Дмитрий Лысканич.

Ограничения из-за коронавируса также ввели в Хорватии. Здесь продолжают работать школы, но ввели новые правила. Предметы в государственных школах решили сдваивать.

"Сделали пары, то есть спарили предметы. Это, например, два урока математики, следующие – два урока хорватского языка. Между ними – большая переменка. На большой переменке можно выйти в коридор, на маленькой же они остаются в своем классе", – рассказала местная жительница Виктория Молодова.

Взрослые, по словам девушки, санитарные требования властей соблюдают недостаточно ответственно.

Более спокойная обстановка сохраняется в Нидерландах. Большинство заведений открыты, но с оговоркой. На входе необходимо зарегистрироваться – так выясняют, сколько и с кем контактировал человек. При этом дискотеки и работа ночных клубов пока запрещены. Все дело в социальной дистанции – в таких замкнутых пространствах соблюдать ее невозможно.

Жители Нидерландов полностью соблюдают санитарные меры безопасности. Например, маски в общественном транспорте носят все без исключений, поскольку штраф составляет 95 евро.

По мнению врачей, ситуацию в разных странах пытаются корректировать по-разному, но причины роста заболеваемости схожи. Это и сезонные заболевания, и расслабленное отношение к пандемии COVID-19 среди населения.

"Сейчас возможно развитие событий по сценарию весны. Может быть, не в той тяжелой степени, в которой это было в апреле и мае, потому что создана, хотя небольшая, но все-таки иммунная прослойка", – рассказала доктор медицинских наук Ирина Кириченко.

По словам специалиста, следует по-прежнему соблюдать санитарные требования и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев COVID-19. Общее их число достигло 1 159 573. Конкретно в Москве зарегистрировали 2 217 заболевших, причем темпы прироста сохраняются на уровне 0,41% за две недели.

Заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она уточнила, что в Москве были созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с коронавирусом.

Сергей Собянин также порекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, он предложил столичным компаниям по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

