В Москве темп прироста новых случаев за 2 недели составляет 0,41%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве подтверждено 2217 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

По данным Оперштаба, темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

В сообщении уточнили, что за сутки в больницы столицы поступило 795 человек. Среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 12,3% – от 66 до 79 лет. Кроме того, 5,4% доставленных в больницы – это люди старше 80 лет, а 12,5% – дети.

В Оперштабе добавили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

"В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. В Москве на сегодняшний день цифры в 3 раза ниже, чем были на пике пандемии", – обратили внимание в ведомстве.

В России выявлено 1 159 573 случая COVID-19, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.