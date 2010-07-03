Вирусологи объяснили, почему в Москве необходимы новые меры по борьбе с COVID-19

С 28 сентября в столице вводят новые меры, направленные на ограничение роста заболевших COVID-19. В частности, пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить без особой необходимости из дома, а работодателям – перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Рассказываем об этих и других изменениях.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Меры предосторожности

С понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и другим людям, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. С соответствующим заявлением обратился к горожанам Сергей Собянин. Кроме того, эти рекомендации стоит соблюдать беременным.

Также не покидать место проживания посоветовали жителям столицы, имеющим следующие заболевания:



нарушения иммунной системы;

болезни мочеполовой системы;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни системы кровообращения и эндокринной системы.

надевать маску и перчатки

не ограничиваются

Ходить в магазины и аптеки, как и раньше, можно, но лучше делать это реже, не забывая, а в идеале – перепоручить более молодым членам семьи. Кроме того, наиболее уязвимым категориям москвичей следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. При этом прогулки на улице и занятия спортом на свежем воздухе

Вместе с тем работающим пенсионерам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на "удаленку" или взять отпуск – при необходимости будут выданы больничные листы.





Сергей Собянин мэр Москвы Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. И непременно проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома.

Мэр столицы также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, организациям необходимо строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, проводить дезинфекцию помещений, работникам использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасное расстояние, измерять температуру и проходить тестирование на COVID-19.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в стране нет второй волны коронавирусной инфекции. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны. Он пояснил, что ситуацию может осложнять наложение друг на друга гриппа и коронавируса, но на данный момент никто не может определить, как болезни поведут себя друг с другом.

В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович по ситуации с Москвой добавила, что в столице количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных, что считается очень хорошей динамикой. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также подчеркнул, что количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается.



Почему необходимо вводить новые меры?

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Москве 24 прокомментировал введение новых мер по борьбе с коронавирусом в столице. По его словам, такой подход необходим, поскольку скажется в лучшую сторону на ситуации с эпидемией.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Эти меры носят характер рекомендаций, и это очень правильно. Надо настоятельно рекомендовать соблюдение противоэпидемических мер. Я думаю, что это должно дойти до людей.

В свою очередь, российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в разговоре с Москвой 24 связал рост числа заболевших с тем, что большое количество людей вернулось после летних отпусков. Кроме того, по его словам, сейчас началось время сезонных вирусных заболеваний.



Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за ситуации с COVID-19

"Мы еще мысленно нежимся на солнышке, но потихоньку въезжаем в осенне-зимний период. Это значит, что надо вспомнить о вирусе гриппа, о вирусах, которые вызывают ОРВИ (чуть ли не 200 видов). Они все никуда не делись, поэтому предлагаются такие меры", – подчеркнул он.





Виктор Зуев вирусолог, доктор медицинских наук Когда вы входите в магазин, в аптеку, в библиотеку или в кино, то есть где есть много людей, там обязательно надо надеть маску.

Зуев добавил, что наибольшую угрозу для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями представляют бессимптомные носители коронавируса. Он отметил, что "бессимптомники" представляют собой скрытую, неконтролируемую угрозу заражения.

