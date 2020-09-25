В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны", – сказал Горелов.
Специалист подчеркнул, что сейчас ситуацию может осложнять наложение друг на друга гриппа и коронавируса. При этом он подчеркнул, что на данный момент никто так и не может определить, как болезни поведут себя друг с другом.
"Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время", – добавил Горелов, подчеркнув важность вакцинации против гриппа.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что для оценки новой волны коронавируса надо исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших.
Она подчеркнула, что в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных, что считается очень хорошей динамикой. Однако в других регионах, по ее словам, ситуация иная. В то же время Попович считает, что говорить о второй волне коронавируса сейчас рано.
За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 560 случаев. В России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.
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