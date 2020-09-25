Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Чтобы оценить новую волну коронавируса, надо исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших, сообщает РБК со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

Она подчеркнула, что в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных, что считается очень хорошей динамикой. Однако в других регионах, по ее словам, ситуация иная.

В то же время Попович считает, что говорить о второй волне коронавируса сейчас рано.

"Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом", – заявила она.

Подобной позиции придерживается и вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, в России наблюдается небольшой подъем случаев COVID-19, но нельзя сказать, что это новая волна коронавируса, поскольку еще не завершилась первая.

Он призвал людей соблюдать противоэпидемические меры, напомнив, что пандемия продолжается.

Ранее Оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост новых пациентов с COVID-19. Накануне столица перешагнула психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет "находятся вне логики".

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.