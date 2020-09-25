Москвичам напомнили о необходимости носить маски в общественных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин напомнил жителям столицы о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах. Об этом он написал на своем персональном сайте.

Также мэр призвал москвичей проявить особое внимание к пожилым и хронически больным людям. Эти меры связаны с ростом числа случаев коронавируса в столице.

По словам Собянина, борьба с COVID-19, которую мы начали весной этого года, была успешной и эффективной – были спасены тысячи жизней людей и во много раз уменьшилось распространение вируса. Он подчеркнул, что решающую роль в этом сыграли дисциплина и сознательное выполнение санитарных ограничений со стороны миллионов москвичей.

"Но вместе с первыми победами пришло и чувство самоуспокоенности. Наверняка каждый из нас ловил себя на мысли, что теперь можно расслабиться и не обращать внимания на опасность заражения COVID. К сожалению, это не так. Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность", – заявил Собянин.

Ранее Оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в городе фиксируется рост новых пациентов с COVID-19. Накануне столица перешагнула психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки.

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.