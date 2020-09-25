Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

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Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве напомнили, что определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания. Причем по сравнению с весной этот список расширили.

В частности, в него, помимо пожилых и людей с хроническими заболеваниями, вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани, а также те, у кого диагностированы дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

Как указывают медики, эти категории относятся к группе риска и при коронавирусе у них могут быть осложнения.

Таких граждан просят временно ограничить контакты с родными и знакомыми, проживающими отдельно. Если посещение общественных мест им крайне необходимо, следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи.

Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин заявил, что социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать не будут. Он выразил уверенность в том, что поездки пенсионеров на общественном транспорте уменьшатся, поэтому в данной мере нет необходимости.

Штрафовать пожилых граждан во время прогулок также не будут. Мэр напомнил, что это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток в местах большого скопления людей.

В столице за последние сутки подтверждено 1 560 новых случаев коронавируса. В целом по России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом.

По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций.