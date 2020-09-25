Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

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Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
В ведомстве напомнили, что определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания. Причем по сравнению с весной этот список расширили.
В частности, в него, помимо пожилых и людей с хроническими заболеваниями, вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани, а также те, у кого диагностированы дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.
Как указывают медики, эти категории относятся к группе риска и при коронавирусе у них могут быть осложнения.
Таких граждан просят временно ограничить контакты с родными и знакомыми, проживающими отдельно. Если посещение общественных мест им крайне необходимо, следует соблюдать масочно-перчаточный режим.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Ежедневные покупки и оплату счетов лучше поручить более молодым членам семьи.
Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
Собянин заявил, что социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать не будут. Он выразил уверенность в том, что поездки пенсионеров на общественном транспорте уменьшатся, поэтому в данной мере нет необходимости.
Штрафовать пожилых граждан во время прогулок также не будут. Мэр напомнил, что это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток в местах большого скопления людей.
В столице за последние сутки подтверждено 1 560 новых случаев коронавируса. В целом по России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом.
По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций.
Москвичам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
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