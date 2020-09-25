Власти Москвы выводят из резерва больничные койки для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций.
"Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", – цитирует Ракову ТАСС.
Она подчеркнула, что плановая и экстренная медицинская помощь будут оказываться в полном объеме.
За последние сутки в России зафиксировали 7 212 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 856 не имели клинических проявлений болезни. Всего на территории России зарегистрировано 1 136 048 случаев COVID-19.
В столице за сутки подтверждено 1 560 новых случаев коронавируса. Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся меры для ограничения роста заболевших COVID-19.
С понедельника, 28 сентября, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями мэр попросил не выходить из дома без особой необходимости. Работающим гражданам старшего возраста Собянин посоветовал перейти на дистанционную работу или взять отпуск.
Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.
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