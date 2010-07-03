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Общество

24 сентября, 18:55

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Эксперты рассказали, как осенью в Москве изменилась ситуация с COVID-19

Тест и самоизоляция: что изменилось для прибывающих из-за рубежа россиян
общество туризм

С 24 сентября по прилете из-за рубежа россияне должны соблюдать режим самоизоляции, пока не получат результаты теста на COVID-19. Тестирование следует пройти в течение трех дней с момента прибытия. Рассказываем об этом нововведении, а также разбираемся, как изменилась ситуация с коронавирусом в России и мире с приходом осени.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С самолета – домой

О новых правилах для прилетевших из-за рубежа россиян говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ. Как и раньше, граждане должны проходить тестирование на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия на родину. При этом дожидаться результатов они теперь обязаны дома, соблюдая режим самоизоляции.

Вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства до получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР.
из постановления главного государственного санитарного врача РФ

Документ вступает в силу с 24 сентября. В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора ранее напомнили, что вернувшимся из-за рубежа туристам необходимо заполнить анкету на борту самолета до прибытия, а затем ввести данные о результате тестирования на COVID-19 на портале госуслуг. Кроме того, все работодатели обязаны информировать своих сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости соблюдения режима изоляции, пока не будут готовы результаты ПЦР-теста.

С 1 августа за границей побывало более 132 тысяч москвичей. Из них 2,2% не отчитались о результатах теста на коронавирус после возвращения на родину. Горожанам было направлено более тысячи уведомлений о явке на составление протокола об административном правонарушении. Штраф в этом случае составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Продолжается контроль за мерами безопасности и в общественных местах. Москвичам напоминают о необходимости носить маски в транспорте, ТЦ и других местах скопления людей. За нарушение масочного режима в магазине владельца могут оштрафовать, в отдельных случаях – даже закрыть магазин.

Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране более 5 тысяч компаний получат письма от мэра Москвы с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу.

"Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", – рассказал первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация в России и мире

В Москве за минувшие сутки подтвердили 1 050 новых случаев заболевания коронавирусом. За последние две недели среднесуточный прирост новых случаев составил 0,3%. По критериям Роспотребнадзора, если показатель прироста новых случаев составляет меньше единицы, это означает стабильную эпидемиологическую ситуацию в городе.

Всего в России выявлено 1 128 836 случаев заражения COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 6 595 заболевших, при этом почти пятая часть из них (1 580 человек) не имела клинических проявлений. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском АО, Московской области, Чечне, Чувашии, Татарстане, Смоленской и Тульской областях.

Что касается глобальной обстановки, то, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время пандемии по всему миру было зафиксировано 31 664 104 случая заражения COVID-19. Из них 972 221 окончился летальным исходом. А в тройку самых зараженных стран входят США, Индия и Бразилия.

При этом отдельные страны вновь начинают ужесточать меры по борьбе с коронавирусом. В частности, такое решение приняли власти Израиля на фоне значительного прироста случаев заражения COVID-19. Ужесточение будет введено с 25 сентября. Меры продолжат действовать как минимум две недели с возможным ослаблением.

Новые ограничения были объявлены и в Великобритании – они рассчитаны на шестимесячный период. В основном ужесточение касается рабочих часов ресторанов, пабов и баров, правил проведения массовых мероприятий и ношения масок. Кроме того, отменяется рекомендация по поводу возвращения в офисы: людей вновь просят по возможности работать из дома.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Помним о мерах безопасности

Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой. По его словам, в российской столице сентябрьский пик заболеваемости COVID-19 гораздо ниже, чем в Мадриде.

Новый сентябрьский "рекорд" по заболеваемости в Мадриде в пять раз выше, чем число новых случаев в Москве.
Алексей Погонин
главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого

Показатели роста заболеваемости в столице Погонин связывает с тем, что в городе значительно увеличился объем тестирования на коронавирус. Соответственно, растет и количество выявленных случаев заражения. К тому же, добавил врач, большая часть заболевших переносит вирус в легкой форме, проходя лечение на дому.

В свою очередь, вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в диалоге с Москвой 24 заявил, что решение об изоляции прилетающих из-за рубежа туристов считает правильным. "Я такое решение поддерживаю. Правильнее сказать, что такие меры позволят нам не увеличить количество заболевающих", – подчеркнул Альтштейн.

Никто ничему не препятствует – отдыхать, ходить в рестораны или театры. Но мы сами должны стараться соблюдать правила, которые достаточно просты, ведь источником инфекции является человек. Мы должны по возможности ограничить контакты с другими людьми, использовать маски, мыть руки, соблюдать безопасное расстояние.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Альтштейн подчеркнул, что путешественникам важно находиться дома, пока они не получат результаты ПЦР-теста, чтобы избежать случаев распространения инфекции. Результаты приходят довольно быстро, поэтому беспокоиться, что придется долго сидеть в квартире, не стоит, заключил он.

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Лоскутникова Наталья

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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