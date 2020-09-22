Великобритания вводит новые ограничения из-за COVID-19

17:08
Фото: ТАСС/Neil Hall/EPA
Великобритания вводит новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Он предупредил, что новые ограничения могут продлиться полгода. Джонсон попросил работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Премьер-министр также попросил все магазины и рестораны обеспечить своих сотрудников масками и перчатками.
Джонсон уточнил, что с 24 сентября пабы и рестораны будут закрываться в 22:00, при этом службам доставки разрешено работать и после. Также британцев попросили избегать массовых мероприятий. На свадьбы с понедельника могут собираться не более 15 человек.
При этом премьер-министр заявил, что образовательные учреждения закрываться не будут, поскольку нет ничего важнее образования. Ожидается, что Джонсон во вторник вечером выступит с обращением к жителям страны, во время которого, вероятно, сообщит о новых ограничениях.
Ранее сообщалось, что американские врачи предрекли "апокалиптическую" осень из-за недавних всплесков новых случаев коронавирусной инфекции. По их мнению, новые случаи фиксируются в стране из-за открытия образовательных учреждений и несоблюдения защитных мер.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено более 30,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 954 тысяч человек скончались. В России зафиксировали 1 109 595 случаев COVID-19, вылечились 911 973 человека, скончались 19 489.
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