Врачи в США предрекли "апокалиптическую" осень из-за коронавируса

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Американские врачи предрекли "апокалиптическую" осень из-за недавних всплесков новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

"К сожалению, нас может ожидать очень апокалиптическая осень", – сказал декан национальной школы тропической медицины колледжа Бейлора Питер Хотез.

По мнению ученых, новые случаи фиксируются в стране из-за открытия образовательных учреждений и несоблюдения защитных мер. Глава отдела инфекционных заболеваний университета Алабамы в Бирмингеме Жанна Марраццо считает, что на распространении вируса сказались и фейковые новости, которые вводят граждан в заблуждение.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что самое большое количество выявленных случаев коронавируса приходится на США. Там выявлено около семи миллионов случаев. Следом за США идут Индия (5,5 миллиона) и Бразилия (4,5 миллиона).

В России за сутки зафиксировали 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 559 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 980 случаев. Всего в стране зарегистрировано 1 115 810 случаев COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что в настоящее время в России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Она также отметила, что борьба с пандемией – это ответственность не только правительства, но и общества.

