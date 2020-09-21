В Госдуме считают, что Билл Гейтс ответственен за распространение COVID-19

Фото: ТАСС/Sven Hoppe/DPA

В Госдуме считают, что под контролем Билла Гейтса находится стратегия борьбы с COVID-19, которая приводит к уменьшению населения и падению экономики. Об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"ВОЗ получает большие деньги от американских олигархов, в том числе от Билла Гейтса, который ответственен за формат борьбы с эпидемией либо ее создание. Все это приводит к падению экономики и двухлетней болезни. Согласно стратегии ВОЗ, переболеть должны все, при этом от 3 до 7% умрет", – отметил Федоров.

Он также напомнил, как в 2019 году в США проходили учения "События 201", в которых были задействованы университет Джонса Хопкинса и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Тогда моделировался процесс перехода вируса от летучих мышей к человеку.

"Я думаю, что сегодняшняя пандемия носит рукотворный характер. Я верю нашему Совету безопасности и Патрушеву, который предупреждал еще два года назад о том, что США занимаются разработкой биологического оружия, в данном случае аналогичного коронавирусу", – добавил Федоров.

Ранее Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19. Он считает, что она может завершиться в 2022 году. При этом он отметил, что данный исход будет лучшим сценарием. Гейтс сказал, что за 2021 год в мире необходимо будет снизить показатели заболеваемости путем применения глобального подхода.