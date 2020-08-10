Билл Гейтс рассказал, когда удастся остановить пандемию коронавируса

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Билл Гейтс рассказал, когда мир сможет преодолеть пандемию коронавируса, сообщает РИА Новости. По его словам, это удастся сделать только через два с половиной года.
"Понадобятся годы, чтобы вернуться к тому состоянию, в котором мы находились в начале 2020 года. У меня возникает такое ощущение, что мы, богатый мир, в основном справимся с этим к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет это к концу 2022 года", – считает основатель Microsoft.
Он также добавил, что борьба с новым вирусом замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 19,4 миллиона случаев заражения, свыше 722 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 892 654 случая COVID-19, вылечился 696 681 человек, скончался 15 001.
Ранее сообщалось, что темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в России с конца мая снизился в 50 раз. Наблюдается уверенный тренд на снижение числа выявляемых новых случаев COVID-19.
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