Темп прироста заболевших COVD-19 в РФ с конца мая снизился в 50 раз – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в России с конца мая снизился в 50 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
При этом Попова подчеркнула, что наблюдается уверенный тренд на снижение числа выявляемых новых случаев COVID-19. Заболеваемость внебольничными пневмониями в РФ снижается в течение последних четырех недель, обращает внимание глава ведомства.
Доля детей среди заболевших коронавирусом в стране сократилась до 3%, подчеркивает Попова.
В России выявлено 892 654 случая COVID-19, вылечился 696 681 человек, скончался 15 001. Сообщалось, что количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне. В столице за сутки подтверждено 694 новых случая коронавирусной инфекции
Ранее стало известно, что документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.
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