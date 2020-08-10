Темп прироста заболевших COVD-19 в РФ с конца мая снизился в 50 раз – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в России с конца мая снизился в 50 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

При этом Попова подчеркнула, что наблюдается уверенный тренд на снижение числа выявляемых новых случаев COVID-19. Заболеваемость внебольничными пневмониями в РФ снижается в течение последних четырех недель, обращает внимание глава ведомства.

Доля детей среди заболевших коронавирусом в стране сократилась до 3%, подчеркивает Попова.

В России выявлено 892 654 случая COVID-19, вылечился 696 681 человек, скончался 15 001. Сообщалось, что количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне. В столице за сутки подтверждено 694 новых случая коронавирусной инфекции

Ранее стало известно, что документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.