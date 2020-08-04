Более 6,5 млн тестов на коронавирус провели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 6,5 миллиона тестов новую коронавирусную инфекцию провели в Москве, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что сегодня в Москве действует общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. На базе 30 поликлиник открыты пункты забора крови для анализа методом ИФА/ИХЛА. Кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

За прошедшие сутки в России выявили 5 934 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений было установлено 1 413 (26,2%) случаев. Всего в РФ зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество новых случаев COVID-19 в Москве составляет 5,47 на 100 тысяч человек. Среди субъектов РФ столица занимает 19-е место. Темп прироста заражения коронавирусом в Москве составляет 0,3 процента.

1 августа стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса центра Гамалеи. Министр здравоохранения РФ обратил внимание, что вакцинация будет бесплатной.

