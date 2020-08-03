В России выявили 5 394 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 5 394 в 83 регионах.
Активно и без клинических проявлений было установлено 1 413 (26,2%) случаев. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
В Москве число новых случаев равно 693, следующей по количеству заболеваний идет Свердловская область – 196. В Ханты-Мансийском АО – 172, Московской области – 160, Санкт-Петербурге –160, Иркутской области –140, Нижегородской области –139, Мурманской области – 133, Ростовской области –130, Красноярском крае – 128.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Прирост за сутки составляет 0,6%. Наименьшая динамика установлена в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия, Еврейской автономной области – 0,2%.
За весь период по России умерли 14 207 человек, вылечились 653 593 человека.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, свыше 680 тысяч человек скончались.
В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 842 человека.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, должен стартовать в сентябре этого года.
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