Еще 842 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 842 человека. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 842 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 тысяч 184", – подчеркнула вице-мэр.
После выписки все пациенты получают соответствующие рекомендации, при этом статус выздоровевшего у человека подтверждается при помощи специальных исследований. Каждому выписавшемуся предлагают стать донором плазмы.
Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, свыше 680 тысяч человек скончались.
В России выявлено 850 870 случаев COVID-19, вылечились 650 173 человека, скончались 14 128.
Ранее стало известно, что заболеваемость внебольничными пневмониями в столице сократилась более чем на 50 процентов за месяц.
Вакцинацию от коронавируса планируют начать в октябре
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