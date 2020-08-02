В Роспортребнадзоре оценили динамику новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 80 субъектах Российской Федерации снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 1".
"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]", – заявила специалист.
По словам Поповой, в пяти регионах РФ фиксируется не сильно выраженный рост, который может быть объяснен преждевременным снятием ограничений или недостаточным их соблюдением.
В России за последние сутки было зарегистрировано 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Суммарно по стране, с момента начала пандемии, это число достигло 850 870 случаев.
Москва, на данный момент, занимает 23 место по количеству новых случаев коронавируса среди всех субъектов РФ. Кроме того, столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Здесь динамика распространения инфекции составляет 0,3%.
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