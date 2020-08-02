Москва занимает 23 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,24 на 100 тысяч человек – это 23 место среди субъектов РФ. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 – этот показатель в столице составляет 0,3%.
За последние сутки в столице выявили 664 новых случая коронавируса. Число новых заболевших на 4,3% снизилось по сравнению с минувшей неделей.
Наибольшее количество новых случаев (59,8%) приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет. Еще 23,3% составляют люди в возрасте 46-65 лет.
Среди лиц от 66 до 79 лет и старше 80 лет число новых случаев коронавируса составляет 6,9% и 2,6% соответственно. Еще 7,4% случаев приходится на детей.
За последние сутки в Москве выздоровел еще 761 пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших теперь составляет 181 382 человека.
В аналогичный период скончались 12 человек, которым диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирус.
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