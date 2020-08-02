Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выздоровел еще 761 пациент с ранее диагностированным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в Оперативном штабе по ситуации с инфекцией.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 761 пациент", – заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общее число выздоровевших теперь составляет 181 382 человека.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом напомнили, что люди, переболевшие COVID-19, могут добровольно сдать плазму для лечения других пациентов. Для организации кровосдачи необходимо обратиться по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса. Градоначальник напомнил, что число выявляемых случаев в городе сократилось в 10 раз по сравнению с пиком пандемии.
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