Москва занимает 19-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Москве составляет 5,47 на 100 тысяч человек. Среди субъектов РФ столица занимает 19-е место. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Темп прироста заражения коронавирусом в Москве составляет 0,3 процента. Такие цифры позволяют столице входить в топ регионов страны с низкими показателями заболеваемости.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 5 394 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 413 (26,2%) без клинических проявлений. В Москве число новых случаев равно 693.

Ранее стало известно, что В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 842 человека.

Всего за все время пандемии в России выявлено 856 264 случаев COVID-19, вылечились 653 593 человека, скончались 14 207.