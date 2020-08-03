Рошаль назвал пандемию COVID-19 репетицией биологической войны

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Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является "репетицией биологической войны".

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны", – сказал Рошаль в интервью Forbes.

Он отметил, что не готов поддерживать утверждение об искусственном происхождении вируса. По мнению Рошаля, COVID-19 стал серьезной проверкой для национальной системы здравоохранения.

Так, специалист высоко оценил меры, предпринятые руководством страны на фоне пандемии. В частности, Рошаль назвал их правильными и своевременными.

"О качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией все-таки следует судить по количеству выздоровевших пациентов, которое у нас неуклонно растет", – пояснил он.

Рошаль добавил, что в России удалось избежать тяжелых последствий пандемии коронавируса из-за низкой плотности населения на большей территории страны.

Он также подчеркнул важность своевременного введения системы санитарных кордонов, появления ограничений на въезд в страну, а также развертывания мер внутреннего контроля.

Ранее Рошаль предостерег от отказа ношения средств индивидуальной защиты. По мнению доктора, снимать маски и перчатки пока рано.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, свыше 680 тысяч человек скончались.

В России выявлено 850 870 случаев COVID-19, вылечились 650 173 человека, скончались 14 128.