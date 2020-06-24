Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

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Стало известно о последствиях коронавируса, которые могут оставаться с вылечившимся пациентом на всю жизнь. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, по данным специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, каждый третий пациент, переболевший COVID-19, может всю дальнейшую жизнь ощущать последствия повреждения легких. Кроме того, еще треть пациентов рискуют приобрести хроническую усталость и психологические расстройства.

Кроме того, 30 процентов выздоровевших могут быть подвержены фиброзу легких. Половина переболевших может на всю жизнь приобрести физические, когнитивные и психологические нарушения.

Врачи отмечают, что каждый десятый выздоровевший от COVID-19 гражданин Британии получает острое поражение сердца. Некоторые ученые также предполагают, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, ведущие к развитию болезни Альцгеймера.

Ранее врач рассказал об опасности формального ношения маски на подбородке. Он пояснял, что подобное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.