Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:08

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

общество медицина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Стало известно о последствиях коронавируса, которые могут оставаться с вылечившимся пациентом на всю жизнь. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, по данным специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, каждый третий пациент, переболевший COVID-19, может всю дальнейшую жизнь ощущать последствия повреждения легких. Кроме того, еще треть пациентов рискуют приобрести хроническую усталость и психологические расстройства.

Кроме того, 30 процентов выздоровевших могут быть подвержены фиброзу легких. Половина переболевших может на всю жизнь приобрести физические, когнитивные и психологические нарушения.

Врачи отмечают, что каждый десятый выздоровевший от COVID-19 гражданин Британии получает острое поражение сердца. Некоторые ученые также предполагают, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, ведущие к развитию болезни Альцгеймера.

Ранее врач рассказал об опасности формального ношения маски на подбородке. Он пояснял, что подобное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать