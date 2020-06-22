Назван срок действия российской вакцины от COVID-19

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Стал известен срок действия российской вакцины от COVID-19. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По имеющимся данным, российская вакцина позволит защитить человека от коронавирусной инфекции в течение двух лет.

"Человек, получивший эту вакцину в бустерном (усиливающем. – Прим. ред.) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет", – сказал Гинцбург.

Он отметил, что защита может быть активна и в течение более длительного периода. Для получения соответствующего эффекта вакцина вводится два раза.

"Один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", – пояснил Гинцбург.

Врач подчеркнул, что длительное действие препарата было доказано во время совместной работы НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

Клинические испытания вакцины против COVID-19, созданной НИЦ и Минобороны, стартовали 18 июня в госпитале Бурденко. В них участвуют 18 добровольцев.

Ожидается, что испытания будут закончены к концу июля.

Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от COVID-19 может начаться осенью. Для этого с помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к коронавирусу было проанализировано более 4 000 образцов плазмы крови.