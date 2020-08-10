В России подтверждено 5 118 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в России подтверждено 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб. В 1 356 из них клинических проявлений не было.
На Москву пришлось 694 свежих случая, на Свердловскую область – 179, на Санкт-Петербург – 157. В Московской области выявлено 153, в Ростовской – 128, в Красноярском крае – 127, в Ставропольском крае – 125, по 120 – в Нижегородской и Иркутской областях.
117 случаев зарегистрировано в ХМАО, 108 – в Омской области, 104 – в Оренбургской. В остальных регионах их меньше 100: по 97 – в Краснодарском крае и Волгоградской области, 96 – в Воронежской области, по 95 – в Саратовской, Ульяновской областях и Алтайском крае, по 94 – в Кемеровской области и Приморском крае.
Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах – это на 0,6% больше, чем днем ранее. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Московская область, Кабардино-Балкария и Чечня.
За последние сутки отмечено 70 летальных случаев, в том числе 13 в Москве и 1 в Московской области. За весь период по России умер 15 001 человек.
Выписано по выздоровлении за сутки 3 259 пациентов, среди которых 898 в столице и 169 в Подмосковье. Общее число выписанных в РФ – 696 681 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, 246 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.
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