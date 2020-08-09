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Общество

09 августа, 23:15

Еще 13 пациентов скончались от коронавируса в Москве

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки из-за коронавируса умерли еще 13 пациентов, сообщает Оперштаб.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневомния". Всего в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 4 585 пациентов.

За последние сутки в столице от коронавируса выздоровели еще 803 пациента. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 189 657 человек.

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 5 189 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ обнаружили 887 536 заболевших COVID-19. В столице за последние сутки выявили 689 новых случаев коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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