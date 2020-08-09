Еще 803 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице за последние сутки выздоровели еще 803 пациента после лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 803 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 189 657", – подчеркнула вице-мэр.

Уточняется, что все выздоровевшие от коронавируса могут сдать плазму крови. Для этого необходимо позвонить на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее в России подтвердили 5 212 новых случаев коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.