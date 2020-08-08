Коронавирус обнаружили у одной из балерин Большого театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коронавирус выявили у одной из балерин Большого театра. Все, кто с ней контактировал, находятся на карантине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу театра.

Там уточнили, что результаты анализов артистов, находящихся на карантине, будут известны в понедельник. Репетировать продолжают те, кто не общался с заболевшей.

Представитель театра отметила, что репетиционный процесс и открытие театра в сентябре будут зависеть от результатов анализов и дальнейшего развития ситуации.

Большой театр должен открыться для зрителей 6 сентября оперой "Дон Карлос" Джузеппе Верди. Одну из главных партий исполнит Анна Нетребко.

В России за последние сутки подтвердили 5 212 новых случая коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции.

Среди российских военнослужащих коронавирусом переболели 9 515 человек. На сегодняшний день лечение проходят 975 военнослужащих, 119 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений и 133 гражданских служащих ведомства.