Более 9,5 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

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Количество российских военнослужащих, выздоровевших после заражения коронавирусом, увеличилось до 9 515 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровел 71 военнослужащий.

На сегодняшний день лечение проходят 975 военнослужащих, 119 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений и 133 гражданских служащих ведомства.

В России за последние сутки подтвердили 5 212 новых случая коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции.