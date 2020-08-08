Москва занимает 18 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,45 на 100 тысяч человек – это 18 место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.
Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.
По информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, число новых случаев с начала августа на 66,3% меньше, чем за первую неделю июня.
Всего за сутки в столице подтвердили 691 новый случай коронавируса. Средняя скорость роста новых случаев с момента снятия ограничений отрицательная, уточнили в Оперштабе.
Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 53% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 25,1%.
Около 8% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,8% из них старше 80 лет. Еще 10,1% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
В России за последние сутки подтвердили 5 212 новых случая коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции.
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