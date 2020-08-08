В России подтвердили 5 212 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России за сутки подтвердили 5 212 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву пришелся 691 случай, на Свердловскую область – 178, на Московскую область – 161, Санкт Петербург – 155, Ставропольский край – 137, Ростовскую область – 129, Красноярский край – 128, Ханты-Мансийский АО – 127, Иркутскую область – 119, Нижегородскую область – 117, Мурманскую область – 116, Краснодарский край – 112, Омскую область – 105.

Еще 101 новый случай коронавируса выявили в Оренбургской области, в Ульяновской области – 100, Новосибирской области – 99, Алтайском и Хабаровском краях – по 98, Воронежской области и Приморском крае – по 97, Саратовской области – 95, Волгоградской области и Ямало-Ненецком АО – по 88, Челябинской области – 87, Кемеровской области – 86, Тюменской области – 77, Архангельской области – 70.

В Пермской крае выявили еще 68 новых случаев, в Сахалинской области – 65, Кировской области – 60, Коми –59, Якутии – 57, Калмыкии – 55, Костромской области – 53, Пензенской и Томской областях – по 51, Дагестане – 48, Белгородской области – 45, Самарской области – 43, Орловской области – 38, Ярославской области – 37, Астраханской области и Башкортостане – по 34, Тульской области – 33, Ленинградской области и Татарстане – по 31, Мордовии и Чувашии – по 30, Курской, Рязанской областях, Карелии и Бурятии – по 29.

Еще 28 случаев короавирусной инфекции зарегистрировали в Вологодской области, Тверской области и Удмуртии – по 27, Ивановской, Калужской, Тамбовской областях – по 26, Брянской области, Адыгее и Ингушетии – по 25, во Владимирской области, Тыве и Крыму – по 24, Курганской области и Алтае – по 21, Смоленской, Амурской и Магаданской областях – по 20, Псковской области – 19, Хакасии и Камчатской крае – по 18.

В Липецкой области выявили еще 17 новых случаев, в Марий Эл – 15, Новгородской и Калининградской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике – по 14, Забайкальском крае – 13, Карачаево-Черкесской Республике – 10, Чечне – 8, Северной Осетии – 7, Еврейской АО – 4, Ненецком АО и Севастополе – 3, Чукотском АО – 1.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за сутки 6 615 человек, за все время – 690 207 человек. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказывал, что во всем мире от коронавируса на стадии клинических испытаний находятся шесть вакцин. Всего специалистами разрабатывается свыше 200 препаратов от COVID-19.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. По его словам, серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.

Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко, в свою очередь, заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.

