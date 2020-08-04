В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии получивших вакцину от COVID-19

Фото: ТАСС/пресс-служба Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Получившие вакцину центра "Вектор" от коронавируса добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не отмечено", – говорится в сообщении.
Вакцинацию прошли три добровольца из пяти. Четвертому добровольцу вакцину будут вводить 5 августа. В ведомстве отметили, что все граждане, которые изъявили желание испытать на себе вакцину, находятся под пристальным присмотром медиков.
"Предполагается двукратная вакцинация через 21 день. Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации", – пояснили в Роспотребнадзоре
С 27 июля в государственном научном центре "Вектор" начались испытания препарата от COVID-19. В рамках эксперимента планируется введение вакцины пяти добровольцам. Первый из них получил прививку 27 июля, остальных вакцинируют с разницей в 72 часа.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины от коронавируса должно начаться в сентябре 2020 года. Серийным выпуском препарата займутся три российские компании. В настоящее время они отлаживают технологии и докупают оборудование для развертывания производства вакцины.
Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной. По словам руководителя ведомства, процедура будет плановой.
Глава РФПИ рассказал об иммунитете к COVID-19 у испытуемых
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