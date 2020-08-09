В России выявлено 5 189 новых случаев коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

За последние сутки в России установлено 5 189 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с инфекцией.

Из числа зарегистрированных случаев выявлено активно 1 382 (26,6%) без клинических проявлений.

Таким образом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 887 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), а также в Московской области и Кабардино-Балкарской Республике (0,2%).

В Москве зафиксированы 689 новых случаев коронавируса, в Свердловской области – 184, в Санкт-Петербурге – 160, в Ханты-Мансийской автономном округе – 150, в Московской области – 149.

В Красноярском крае зарегистрировали 129 новых случаев, в Ставропольском крае и Ростовской области – по 127, в Иркутской области – 123, в Нижегородской области – 118.

За последние сутки в РФ подтвердили 77 летальных случаев. 12 смертей зафиксировали в Москве. Всего за время пандемии в России скончались 14 931 человек.

Также за аналогичный суточный период по стране выписали по 3 215 выздоровевших пациентов. 803 человека перебороли COVID-19 в медицинских учреждениях Москвы. Всего в России выздоровели 693 422 человека.

