12 человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве за последние сутки скончались 12 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию

Общее число умерших достигло 4 572 человек. Днем ранее сообщалось о 14 умерших.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

За сутки в столице подтвердили 691 новый случай коронавируса. Число новых случаев коронавируса в городе составляет 5,45 на 100 тысяч человек – это 18 место среди субъектов РФ.

В России за последние сутки подтвердили 5 212 новых случая коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции.