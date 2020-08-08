12 человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки

08 августа, 23:05
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Москве за последние сутки скончались 12 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию
Общее число умерших достигло 4 572 человек. Днем ранее сообщалось о 14 умерших.
В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.
За сутки в столице подтвердили 691 новый случай коронавируса. Число новых случаев коронавируса в городе составляет 5,45 на 100 тысяч человек – это 18 место среди субъектов РФ.
В России за последние сутки подтвердили 5 212 новых случая коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 882 347 случаев коронавирусной инфекции.
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