07 августа, 23:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, число умерших с COVID-19 в городе достигло 4 560 человек.
Всего в Москве выявлено 246 154 случая заражения, из них 686 за последние сутки. Выздоровели 187 576 человека. Число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся и составило 1 353.
За последние сутки по России подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах страны. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.
Ранее Росстат привел данные о смертности от коронавируса в июне. коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5 448 человек.
В 1 589 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются.
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