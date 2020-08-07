Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, число умерших с COVID-19 в городе достигло 4 560 человек.

Всего в Москве выявлено 246 154 случая заражения, из них 686 за последние сутки. Выздоровели 187 576 человека. Число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся и составило 1 353.

За последние сутки по России подтвердили 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах страны. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Ранее Росстат привел данные о смертности от коронавируса в июне. коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5 448 человек.

В 1 589 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются.