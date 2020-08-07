Росстат привел данные о смертности от коронавируса в июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В июне коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5 448 человек. Такие цифры приводит Росстат.
В ведомстве напомнили, что ведут статистику, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В 1 589 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются.
В 1 399 случаях COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В 3 481 случае COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ летальность от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения в разы ниже, чем во многих других странах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: