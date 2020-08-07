Росстат привел данные о смертности от коронавируса в июне

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В июне коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 5 448 человек. Такие цифры приводит Росстат.

В ведомстве напомнили, что ведут статистику, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В 1 589 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции еще исследуются.

В 1 399 случаях COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В 3 481 случае COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

Ранее Владимир Путин заявил, что в РФ летальность от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения в разы ниже, чем во многих других странах.