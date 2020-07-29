Путин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин положительно оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса.
"Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно", – заявил президент во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
По словам президента, ситуация с коронавирусом в России успокаивается – число новых случаев кратно уменьшается, – но еще может качнуться в любую сторону. В связи с этим снимать ограничения он призвал осторожно. Путин подчеркнул, что необоснованная поспешность чревата повторным ростом.
Президент, ссылаясь на экспертов, заметил, что осенью и зимой ситуация с COVID-19 может обостриться, поэтому нужно просчитать риски и подготовиться.
"Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени", – заявил он.
За последние сутки в России подтверждено 5 475 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксирован 671 случай.
Всего в России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673.
Ранее говорилось, что первый привитый от коронавируса в рамках клинических испытаний вакцины доброволец чувствует себя хорошо. С 27 июля в государственном научном центре "Вектор" начались испытания препарата от COVID-19.
Европа готовится к новой вспышке коронавируса
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