Более 30,6 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследований на коронавирусную инфекцию с начала пандемии в России проведено более 30,6 миллиона. Данные предоставил Роспотребнадзор.

За прошедшие сутки в стране проведено порядка 298 тысяч тестов на COVID-19. При этом под наблюдением врачей остаются 241 925 человек.

Ранее, по данным на 8 августа, в России подтвердили 5 212 новых случаев коронавируса. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что облегчить состояние больного коронавирусом могут только антитела, которые работают терапевтически.