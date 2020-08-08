В Абхазии выявили первого туриста из РФ с коронавирусом

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Абхазии выявили первого зараженного коронавирусом среди отдыхающих, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба.

Пациента уже вывезли в Россию для лечения. Всего в республике за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 14 человек.

За все время в Абхазии выявили 134 инфицированных, три человека скончались.

С 7 августа РЖД возобновили курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией. Поезда будут отправляться в Сухум из Москвы и Санкт-Петербурга.