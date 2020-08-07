Поезда между Калининградом и Адлером возобновят курсирование 22 августа

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
РЖД возобновляет работу поездов по маршруту Калининград – Адлер с 22 августа, сообщили в компании.
В настоящий момент Калининград связан железнодорожным сообщением только с Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо этого, с 22 августа поезда поедут по маршруту Калининград – Адлер.
Также возобновляется сообщение между Адлером и Смоленском и Адлером и Брянском. Для этого будут использоваться прицепные вагоны. 22 августа первый поезд отправится из Калининграда, 25 августа – из Адлера.
"Теперь у жителей Калининградской области и других городов России снова появится возможность совершать железнодорожные путешествия из самой западной точки России к южным побережьям Черного моря", – заявили в компании.
Ранее стало известно, что РЖД возобновляют курсирование поездов между Россией и Абхазией. Поезд № 306/305 будет работать ежедневно. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Сухум железнодорожный транспорт должен был отправиться 7 августа. Поезда из столицы Абхазии в указанные российские города федерального значения поедут с 9 августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: