Поезда между Калининградом и Адлером возобновят курсирование 22 августа

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

РЖД возобновляет работу поездов по маршруту Калининград – Адлер с 22 августа, сообщили в компании.

В настоящий момент Калининград связан железнодорожным сообщением только с Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо этого, с 22 августа поезда поедут по маршруту Калининград – Адлер.

Также возобновляется сообщение между Адлером и Смоленском и Адлером и Брянском. Для этого будут использоваться прицепные вагоны. 22 августа первый поезд отправится из Калининграда, 25 августа – из Адлера.

"Теперь у жителей Калининградской области и других городов России снова появится возможность совершать железнодорожные путешествия из самой западной точки России к южным побережьям Черного моря", – заявили в компании.

Ранее стало известно, что РЖД возобновляют курсирование поездов между Россией и Абхазией. Поезд № 306/305 будет работать ежедневно. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Сухум железнодорожный транспорт должен был отправиться 7 августа. Поезда из столицы Абхазии в указанные российские города федерального значения поедут с 9 августа.