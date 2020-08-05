Дополнительные "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом по пятницам до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дополнительные скоростные поезда "Сапсан" начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по пятницам. Они будут перевозить пассажиров до конца августа, говорится на официальном сайте Октябрьской железной дороги.

"Для удовлетворения высокого спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в августе ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" по пятницам – 7, 14, 21, 28 августа", – говорится в заявлении перевозчика.

Пассажирам напомнили, что для защиты их здоровья в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдингом "РЖД" принимается целый комплекс мер. В частности, все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят обязательную санитарную обработку.

Кроме того, перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад.

Ранее кабмин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград. Железнодорожное сообщение было приостановлено с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.