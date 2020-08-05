Кабмин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Фото: Агентство "Москва"
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России снова доступно для всех граждан страны. Распоряжение об этом было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, говорится на сайте правительства.
"Этим же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", – следует из заявления.
Железнодорожное сообщение было приостановлено с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом купить билеты могли только пассажиры с постоянной регистрацией в Калининградской области, данное ограничение больше не действует.
В России выявлено 861 423 случаев COVID-19, вылечился 661 471 человек, скончался 14 351.
Ранее ФАС отреагировала на продажу билетов россиянам в страны с неоткрывшимся авиасообщением. "Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры", – приводят пример в службе.
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